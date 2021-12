Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a intamplat joi, pe Aeroportul Henri Coanda - Otopeni, cand doi romani au vrut sa intre in tara, sosind cu o cursa din directia Londra.Este vorba despre un barbat si o femeie, ambii cetateni romani, in varsta de 25, respectiv 21 de ani.De asemenea, vineri noapte, un tanar in varsta de 21…

- Politistii de frontiera din cadrul Centrului de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucuresti – Otopeni efectueaza cercetari asupra a trei romani care au prezentat autoritatilor competente certificate de vaccinare anti-COVID care apartineau altor persoane. ‘In data de 9 decembrie,…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat doi cetațeni din Bosnia-Herțegovina si un roman care au prezentat la intrarea in tara certificate de vaccinare impotriva COVID-19 care apartineau altor persoane sau erau false. Luni, in jurul orei 12:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia s-au prezentat…

- Politistii au descoperit un nou tip de inselaciune, careia ii cad victime persoanele dornice de a obtine certificate verzi de vaccinare anti COVID-19 false, fara a efectua vaccinul. “Din cercetari a reiesit ca persoane necunoscute creeaza pe aplicatiile de comunicare grupuri cu denumiri sugestive, ce…

- Polițiștii de la Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare fac joi noua percheziții domiciliare pe raza județelor Satu Mare și Maramureș la polițiști și la alte persoane intr-un dosar in care se fac ce...