Stiri pe aceeasi tema

- Masina cu romani, in matsarier pe o autostrada din Italia. Trei romani care s-ar fi aflat in interiorul unui Jeep Renegade au fost surprinsi de un motociclist in timp ce goneau pe autostrada in marsarier, in tandem cu restul masinilor. La volanul masinii, care se afla pe centura ocolitoare a orasului…

- Masina cu romani, in masarier pe o autostrada din Italia. Trei romani care s-ar fi aflat in interiorul unui Jeep Renegade au fost surprinsi de un motociclist in timp ce goneau pe autostrada in masarier, in tandem cu restul masinilor. La volanul masinii, care se afla pe centura ocolitoare a orasului…

- O intamplare bizara a avut loc in Italia dupa ce o mașina a fost surprinsa, pe centura ocolitoare a orașului Napoli, ruland cu spatele. Totul a fost filmat de un cuplu care se afla pe o motocicleta iar imaginile au ajuns pe Tik-Tok cauzand controverse in randul italienilor.Astfel, cu ajutorul…

- Intr-o zi obișnuita, un șofer inventiv și-a adaptat vechea mașina de poliție pentru a transporta un taur de aproape o tona. Scena neobișnuita a fost filmata de un grup de prieteni uimiți, oferind oamenilor de pe internet un moment de amuzament.

- Un cetatean roman a murit si alti sase au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autocar pe drumul dintre doua sate in regiunea Presov din Slovacia. masina de sapte locuri. „O persoana a murit si sase au fost ranite. La momentul accidentului, in autocar se aflau noua pasageri…

- Un tanar plecat din Moldova, care a trait in Italia și Anglia, a reușit sa faca primii pași in lumea internaționala a modei, iar ținutele sale au cucerit-o pe diva americana, potrivit life.ro. Celebra artista americana a etalat piesele vestimentare la concertele sale din turneul mondial „Renaissance…

- Aflat, miercuri, pe santierele tronsoanelor de autostrada Nadaselu-Zimbor si Zimbor-Poarta Salajului, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ministrul Transporturilor a constatat ca firma romaneasca care lucreaza pe cele doua sectiuni ale autostrazii Transilvania ”are o mobilizare…

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașina, pe autostrada A1, intre Șagu și Arad. Mașina a ars aproape in totalitate, cauza de incendiu fiind in curs de stabilire. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara informeaza ca “pana aproximativ…