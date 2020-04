Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 330 de cetateni romani aflati in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse aeriene de la Barcelona si Madrid, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, au fost repatriati in siguranta 41 de cetateni spanioli.

- Pana in prezent, 73 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franța și cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus)…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, astazi, 20 martie, ca trei cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu coronavirus in Italia. Conform MAE, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus.Este vorba despre 23 in Italia, 2 in…

- Situație limita in vama Nadlac 2 pe sensul de intrare in țara – pasagerii din peste 20 de autocare așteapta de ore bune aprobarea sa intre in țara. Incepand cu ora 3, din Ungaria au intrat, rand pe rand, autocare pline cu romani care se intorc, conform propriilor declarații, din Germania sau Spania.…

- Suceveanul Marian Ioan Penciuc locuieste de 14 ani in Spania si spune ca statul a luat masuri ferme pentru prevenirea imbolnavirile cu coronavirus. El a aratat ca aproape toate institutiile publice sunt inchise, iar autoritatile le-au recomandat cetatenilor sa stea in case.

- Ana Maria s-a nascut prematur, la 23 de saptamani de viața. A trait trei ore. Apoi, cei de la Spitalul din Torrejon, i-au anunțat pe Valentina și pe Radu, parinții sai, ca a decedat. Cand s-au dus sa-i ridice corpul, pentru ingropaciune, cei doi au ramas șocați! Trupul fusese aruncat la gunoi! ”Pentru…

- O femeie si un barbat sunt cercetati pentru trafic de droguri, de catre autoritatile din Bistrita-Nasaud, dupa ce au fost prinsi cand transportau cu masina sase kilograme de cannabis. Drogurile au fost trimise din Spania si au fost preluate de la o firma de curierat. ”Politistii de combatere a criminalitatii…