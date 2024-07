Stiri pe aceeasi tema

- Lotul național de lupte a cucerit trei medalii la Campionatele Europene, rezervat sportivilor sub virsta de 17 ani, care au avut loc in orașul Novi Sad, Serbia. Cel mai bun rezultat l-a obținut Catalin Spinu. Luptatorul de stil liber din Calarași a intrat in posesia medaliei de argint, dupa ce a cedat…

- Sportivul roman David Adrian Metea a pierdut in fata rusului Roland Puhaev in recalificarile cat. 92 kg, duminica, la lupte libere, in cadrul Campionatelor Europene Under-17 de la Novi Sad (Serbia), informeaza AGERPRES.

- Sportivul roman David Stefan Boicea a fost invins de armeanul Ieghise Mosesian in meci pentru medalia de bronz la lupte libere, cat. 65 kg, sambata, la Campionatele Europene Under-17 de la Novi Sad (Serbia), informeaza AGERPRES.

- Doua sportive romane, Electra Garaiacu si Anna Maria Hotaran, au pierdut meciurile pentru medaliile de bronz, joi, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Novi Sad (Serbia), potrivit Agerpres.

- Tatiana Salcuțan și Pavel Alovatki au primit cotele de participare din partea Federației Internaționale de natație, in urma rezultatelor obținute la Campionatele Europene, care s-au desfașurat la Belgrad, Serbia.

- Sportivele romane Ana Maria Pirvu si Ana Maria Puiu vor evolua, joi, in meciuri pentru medaliile de bronz la Campionatele Europene de lupte Under-23 de la Baku (Azerbaidjan), conform Agerpres.La cat.

- Romania nu a reusit sa obtina nicio medalie la stilul greco-roman la Campionatele Europene de lupte Under-23 de la Baku (Azerbaidjan), in primele doua zile ale competitiei, potrivit Agerpres.La cat.