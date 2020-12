Trei rețete de tiramisu fără ou crud Daca vrei sa faci un desert simplu, dar delicios, tiramisu este varianta cea mai buna. Copiii vor adora aceasta prajitura, iar cei mari vor fi la fel de incantați. Daca nu vrei sa mergi pe varianta clasica, iata trei rețete fara ou crud, care nu dau greș niciodata! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un joc al rezultatelor (remiza în Irlanda de Nord și înfrângere a Rusiei cu Serbia), România a prins in extremis un loc în urna a doua a preliminariilor pentru CM 2022. Este însa un bun motiv pentru idealuri marețe: "Încet-încet, urcam spre…

- In luna aprilie, Hyundai a publicat primele imagini și informații referitoare la noua generație Elantra, model care in acest moment este disponibil doar pe piețele din Asia și America de Nord. Cateva luni mai tarziu, asiaticii au prezentat și varianta N Line, o versiune cu modificari orientate catre…

- Guvernul are in discuție in aceasta perioada doua variante pentru soarta pensiilor de anul viitor. Antena 3 a obținut informații cu privire la ce se va intampla. Prima varianta luata in calcul de Guvernul Orban ar fi inghețarea pensiilor in anul 2021. A doua varianta, potrivit surselor Antena 3, confirmata…

- Codin Maticiuc a anuntat ca are COVID-19. Codin Maticiuc a povestit care au fost primele simptome si precizeaza ca se trateaza doar cu vitamine, fiind vorba despre o forma usoara a bolii.Codin Maticiuc a precizat ca si partenera sa de viata, cat si copiii sunt bolnavi, insa au "prins varianta de bogati:…

- Un video cu o profesoara din Borșa, Maramureș, care iși palmuiește elevii, a determinat-o pe ministra Educației Monica Anisie sa ceara o ancheta. Cazul vine la o saptamana dupa un alt filmuleț, cu o educatoare din Fetești care il palmuia pe unul dintre copii, și arata o problema sistemica. O soluție…

- Sondaj Telekom Romania: 53% dintre copii nu sunt conștienți ca exista pericole online. Copiii, cetațenii digitali care sufera din cauza abuzurilor online și care rar vorbesc despre traumele prin care trec Educația, protecția și sanatatea copiilor reprezinta prioritați pentru orice parinte. In mod cert,…

- De la actorie a trecut in bucatarie! Catalina Grama s-a apucat sa faca rețete delicioase, cu care și-a surprins atat familia cat și fanii. Vedeta așteapta și alte recomandari pe care sa le puna in practica.