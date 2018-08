Stiri pe aceeasi tema

- De luni pana sambata, de la ora 13:00, Andreea Mantea va prezenta show-ul care uneste suflete de aproape un deceniu. Noul sezon al show-ului matrimonial “Te vreau langa mine”, prezentat de Andreea Mantea, incepe luni, 20 august, de la ora 13:00, la Kanal D. Ajunsa la aproape zece ani de la lansarea…

- Ghiveci de legume cu pui Mod de preparare Ghiveci de legume cu pui Se taie legumele rondele, se calesc un pic in ulei incins separat (initial eu am vrut sa fac musaca, dar seamana mai mult a ghiveci)... se prajeste un pic si carnea de pui taiata bucati mici, pe urma se aseaza in…

- Un numar de 16 soiuri de roșii adevarate, nu de „plastic” și fara gust, așa cum gasim de multe ori in comerț, au fost prezentate de specialiștii universitații timișorene in cadrul unui eveniment. Acestea sunt rezultatul selecției și muncii de cercetare a unui lot de peste 300 de soiuri romanești…

- Datorita temperaturilor ridicate din ultima perioada, producatorii de rosii din Dolj si Old s-au confruntat cu ceva ce nu au mai intalnit pana acum! Rosiile acestora s-au copt in doar cateva zile in loc de cateva saptamani cum era normal astfel ca acum o o productie foarte mare pe care nu au cui o vinde!…

- Supa de rosii cu galuste Ingrediente Supa de rosii cu galuste– 500 gr rosii– 2 cutii rosii decojite– 1 ceapa– 1 morcov– 1 telina– 1 ceasca de gris– 3 oua– 3 linguri ulei– piper,sare– leustean verde Mod de preparare Supa de rosii cu galusteOparim…

- Satui de legumele de import pe care le consum peste iarna, cautam in aceasta perioada legumele romanesti aparute in piete. Nu totdeauna ceea ce ni se vinde ca produs romanesc este exact asta.

- Programul "Tomate" a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Programul "Tomate" a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.