- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a destructurat inca trei retele de coruptie care ajutau barbatii sa se sustraga inrolarii in armata in schimbul unor plati cuprinse intre 5.000 si 12.000 de dolari, a anuntat marti acest serviciu, potrivit agentiei EFE.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi responsabil pentru distrugerea tunelului feroviar care conecta Rusia și China. Pe 30 noiembrie, arata The New Voice of Ukraine, citata de Yahoo New, SBU a efectuat o explozie in timpul nopții pe o ruta feroviara cheie intre Rusia și China.

- Propagandistul rus de origine armeana Armen Gasparian a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru rolul sau in promovarea narațiunii conform careia Ucraina trebuie „denazificata” și pentru incitare la genocid, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

- Ucraina a lansat peste noapte un atac asupra bazei aeriene Saky in Crimeea ocupata de ruși, au declarat surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) presei ucrainene pe 21 septembrie.O sursa SBU a declarat pentru Ukrinform ca operațiunea a folosit mai intai drone pentru a epuiza sistemele…

- Ramzan Kadirov, aliat loial al lui Vladimir Putin, a publicat duminica un videoclip, despre care nu se știe cand a fost inregistrat, in care catalogheaza drept „minciuni” zvonurile care circula cu privire la deteriorarea starii sale de sanatate, relateaza AFP. Asta, dupa ce zilele trecute Serviciul…