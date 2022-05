Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au demonstrat solidaritate inca din prima zi a invaziei ruse in Ucraina și au primit cu brațele deschise refugiații ucraineni. Unora le-a gasit cazari, pe alții i-a gazduit chiar in propria locuința. Cațiva refugiați au profitat de aceasta criza a migranților pentru a continua „afacerile” incepute…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- O familie de romani gazduiește aproape trei duzini de refugiați ucraineni in Adunații-Copaceni, langa capitala București, scrie vineri televiziunea americana CNN , care publica marturia unei adolescente de 14 ani din Harkov, refugiata in Romania. ONU estimeaza ca cel puțin 2,5 milioane de persoane au…

- La aproape doua saptamani de la inceperea razboiului, civilii ucraineni din Liov continua sa se antreneze cu militarii pentru a-și putea apara țara. De cand Rusia a declanșat violențele, cel puțin 474 de civili au fost uciși și alți peste 800 au fost raniți, potrivit ONU, dar numarul exact de victime…

- Un tren cu 400 de cetateni straini care provin din Ucraina va sosi la Bucuresti vineri seara, la ora 22:10, a anuntat CFR Calatori, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In ciuda evenimentelor care se petrec la granita Romaniei, cu razboiul sangeros declansat de Rusia in Ucraina, AUR isi vede in continuare de propria agenda: adica de organizarea unui protest in Bucuresti. George Simion si adeptii acestui partid au inceput duminica, la pranz, sa marsaluiasca prin Capitala,…

- La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației au ajuns, joi dimineața, pe jos, zeci de cetațeni din Ucraina care vor sa intre in Romania de teama razboiului pe care Rusia l-a declanșat in aceasta noapte. In zilele urmatoare ar putea sa ajunga in Romania mii de cetațeni ucrainieni. Oficialii…