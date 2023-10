Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma impactului dintre o mașina și o autoutilitara, pe DN 76, in localitatea Brad, județul Hunedoara. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, alternativ, pe un sens.

- Șoferul unui autoturism a murit, luni, dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit de o autoutilitara. Accidentul a avut loc pe DN 66, localitatea Banița, județul Hunedoara, „Pe DN 66, localitatea Banița, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara”,…

- Circulație blocata, joi dimineața, pe DN7, in Valcea. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit in Calimanești. In urma impactului, trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Trafic blocat și in Brașov și aglomerație pe sensul de intrare in Capitala al A1.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Telești, județul Gorj, conform news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Telești, județul Gorj, s-a produs un accident…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Timisoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la iesire din localitatea Remetea Mare, judetul Timis, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un autoturism. In urma accidentului a rezultat decesul soferului…

- O persoana de 41 de ani a murit, joi dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se afla a fost strivita de un TIR, pe o șosea din județul Iași.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 28D, kilometrul 1– Centura municipiului Iași, s-a produs un accident rutier in…

- Centrul Infotrafic informeaza ca pe DN1A, in localitatea Crevedia, unde sambata trecuta au avut loc mai multe explozii la o statie GPL, a fost reluata circulatia pe sensul Bucuresti catre Ploiesti, dar se face alternativ."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- O persoana a fost ranita, sambata, pe DN 6 Drobeta Turnu-Severin - Orșova, la intrarea in localitatea Orșova, din județul Mehedinți, dupa impactul dintre doua motociclete și o mașina.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN6 Drobeta Turnu Severin - Orșova,…