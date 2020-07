Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, in Mamaia NordUn accident rutier s a produs in zona Mamaia Nord, judetul Constanta. Informatiile furnizate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta precizeaza ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme.Primele date arata ca o singura persoana a…

- Accident pe Autostrada A2, cu doua masini implicatePompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina joi dimineata la un accident produs pe Autostrada A2, la km. 208, pe sensul spre Constanta.Din primele date, ar fi vorba de un accident…

- Patru oameni au fost raniți, iar unul a decedat intr-un accident rutier care s-a produs, luni dimineata, pe DJ 201, in localitatea Sintesti si in care a fost implicat si un microbuz de transport persoane, conform Agerpres.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Cenei, din Timiș. Doua persoane necesita ingrijiri medicale dupa impactul dintre doua autoturisme. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș au intervenit la un accident rutier in localitatea Cenei. La locul…

- Accident rutier in municipiul Brasov, pe str. Toamnei, in care au fost implicate trei autoturisme. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, a precizat ca au fost trimise pentru acordarea primului ajutor la fata locului o autospeciala cu apa…

- Doua mașini și un TIR s-au ciocnit puternic in Timiș. Un tanar de 19 ani, șoferul uneia dintre mașini, a fost proiectat afara și a murit, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)...

- Un accident rutier soldat cu opt raniti, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, a avut loc, miercuri, in localitatea Hanu Conachi, comuna Fundeni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, la fata locului actioneaza o autospeciala pentru…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița. Marți seara, in jurul orei 22:00, ISU Ialomița a fost solicitat sa intervena la un accident rutier produs pe DN2, ieșire Urziceni-Coșereni,…