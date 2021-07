Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a transmis, sambata dimineața, ca cei doi pacienti internati la Spitalul „Bagdasar-Arseni’”, raniti in urma exploziei care s-a produs,vineri, la centrul de deseuri din Popesti-Leordeni, vor fi transferati la o clinica din Germania. Unul dintre barbați, de 54 de ani, are arsuri pe…

- Doi dintre raniții in explozia dintr-o hala de reciclare din Popești Leordeni vor fi transferați in Germania. Ministerul Sanatații anunța ca exista solicitare de transfer in strainatate pentru cei 2 pacienți internați la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Departamentul pentru Situații de Urgența a…

- Cei doi pacienti internati la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'', raniti in urma exploziei de la centrul de deseuri din Popesti-Leordeni, vor fi transferati la o clinica din Germania. Unul dintre barbați, de 54 de ani, are arsuri pe 70% din corp, iar celalalt, in varsta de 43 de ani, are arsuri pe caile respiratorii…

- Doi dintre raniții in explozia dintr-o hala de reciclare din Popești Leordeni vor fi transferați in Germania. Ministerul Sanatații anunța ca exista solicitare de transfer in strainatate pentru cei 2...

- Incendiul s-a produs astazi, 23 iulie, la un depozit aflat pe strada Locotenent Major Aviator Tanase Banciu, localitatea Popesti-Leordeni. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua au suferit arsuri, iar sase au fost intoxicate cu fum, potrivit ISU Bucuresti Ilfov.

- Unul dintre cei doi raniti in explozia de la Petromidia, care fusese trasferat in Germania, a murit in cursul zilei de marti, au anunțat reprezentanții companiei. Este al doilea deces dupa incendiul care a avut loc la Rafinaria din Navodari.

- Cei doi barbați, care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia, au fost transferați, luni, la o clinica din Germania. „O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach…

- Pacienții arși in explozia de vineri de la Petromidia și internați in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala vor fi transferați, luni, la o clinica din Germania. Angajatorul spune ca este dispus sa plateasca toate cheltuielile.