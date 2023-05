Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:30, pe centura Aradului, in Zona Industriala Vest. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma coliziunii una dintre mașini s-a rasturnat. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul ISU Arad și un echipaj al Serviciului de Ambulanța…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in Defileul Jiului, in județul Gorj, aproape de limita cu județul Hunedoara. Un motociclist a fost resuscitat pe carosabil in urma unui accident a carui cauze urmeaza sa fie stabilite. La fața locului au intervenit de urgența echipaje SMURD și de Ambulanța…

- Accident spectaculos in judetul Arad, pe DN 79, unde un autotren s-a „culcat” pe o parte la iesirea dintr-un sens giratoriu. Tirul s-a rasturnat intre localitatile Andrei Saguna si Simand, blocand partial sensul de mers spre Oradea dinspre Arad. Articolul Un tir rasturnat ingreuneaza traficul pe o sosea…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la „crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN7, unde un automobil și o motocicleta s-au ciocnit violent. Coliziunea a avut loc la intersecția strazilor Unirii cu Libertații, din localitatea hunedoreana Oraștie. Motociclistul a fost ranit, fiind preluat de o ambulanța. Conform IPJ Hunedoara, strada…