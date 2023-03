Stiri pe aceeasi tema

- Politistii hunedoreni au fost solicitati in aceasta dimineata dupa un accident rutier in care au fost implicate doua masini. O soferita a ajuns pe contrasens intr-o curba la intrarea in municipiul Brad si a intrat in masina condusa de o alta femeie. Accidentul s-a produs in jurul orei 8.00, politistii…

- Doi politisti din Pitesti au fost raniti, luni, intr-un accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita din spate de o autoutilitara si proiectata intr-un autoturism care circula in acelasi sens de mers. Politistii se intorceau de la o activitate si se indreptau catre locul de munca,…

- Tragic! Intr-un accident, o femeie a fost strivita intre 2 mașini. Tragicul accident rutier a avut loc la ora 00:50, pe bulevardul Dacia, din direcția str. Trandafirilor. Polițiștii au stabilit ca un automobil a tamponat din spate o alta mașina Volvo, care era condusa de o tanara de 26 de ani. In urma…

- Polițiștii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier sesizat in jurul orei 06.30, pe DN1E60, pe raza comunei Gilau, in afara localitații.Cercetarile preliminare efectuate de polițiștii rutieri au condus la stabilirea faptului ca o conducatoare auto in varsta de 55 de ani, care…

- Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat…

- Poliția a anunțat ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Primele date din ancheta arata ca șoferița in varsta de 20 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de mers și a intrat pe contrasens unde s-a lovit de o autoutilitara. Accidentul a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 23:30…

- „Astazi s-a stins un om a carui privire angelica ne cuprindea pe toți. Ochii ei albaștri și senini, care mereu se scaldau intr-un zambet plin de bunatate, vor lumina de acum incolo cerul. Intr-o zi de sarbatoare a plecat dintre noi Mihaela, cea plina de entuziasm și iubire. Cu regret OMINI anunța ca…