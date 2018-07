Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in regiunea Jitomir din Ucraina. Zece oameni si-au pierdut viata, iar alti zece sunt raniti dupa ce microbuzul in care se aflau, de pe cursa Kiev - Rivne, a intrat in plin intr-un camion, scrie unian.net.

- Politistii din Valcea au anuntat, joi seara, ca un accident rutier s-a produs pe DN 7, in zona localitatii Milcoiu, fiind implicate doua masini si un TIR, potrivit news.ro. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, dupa care una dintre ele a acrosat un TIR. O persoana aflata in unul dintre…

- In urma accidentului, traficul rutier pe DN 17 a fost dat peste cap. Conform politistilor, de vina pentru producerea accidentului este soferul autocarului, un bucurestean de 35 de ani, care se deplasa din directia Vatra Dornei spre Suceava. Acesta nu a pastrat distanta fata de o autoutilitara ce…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 71, in judetul Calarasi. Traficul in zona accidentului este complet blocat pe sensul catre litoral. Cinci persoane au fost ranite, miercuri, intre care doua grav, dupa ce trei autoturisme…

- Imagini accident cumplit: Un mort și trei raniti, dupa ce un camion care transporta bușteni s-a ciocnit cu o mașina.foto O persoana a murit și trei sunt ranite in urma unui accident produs, vineri seara, in comuna Pipirig din județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, un camion care transporta bușteni s-a ciocnit…

- Accident groaznic in Mexic, unde un autobuz s-a ciocnit in viteza mare cu un camion, dupa care ambele vehicule s-au prabușit intr-o rapa. Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 12 au fost raniți. Zeci de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului.

- Circulatia pe Autostrada Bucuresti - Pitresti este complet blocata, joi, pe sensul catre Capitala, dupa ce un autoturism si un camion s-au ciocnit. In urma impactului persoana din masina a fost ranita.

- Un șofer roman a filmat accidentul din Ungaria , in care alți noua conaționali și-au pierdut viața. Barbatul a trecut prin locul in care a avut loc tragedia, dupa doar cateva momente. “Asta-i de la noi din zona”, se aude barbatul cum spune pe inregistrare, in timp ce filmeaza vehiculele complet distruse. …