Trei rachete au fost lansate din sudul Libanului spre Israel

- Trei rachete au fost lansate joi din sudul Libanului spre Israel, a anunțat o sursa militara libaneza. Armata israeliana a confirmat tirurile, dar a subliniat ca rachetele au cazut in Marea Mediterana, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Armata israeliana a pornit riposta in aceasta dimineața dupa ce marți seara, asupra metropolei Tel Aviv, Hamas a lansate 130 de rachete. Sistemele israeliene antiaeriene au interceptat, insa, o mare parte dintre rachetele care riscau sa cada in mai multe zone populate. Israelienii au distrus mai multe…

- Armata israeliana a anuntat, pe Twitter, ca a interceptat in cursul noptii de luni spre marti peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel, omorand 15 teroristi Hamas. "Ca raspuns la cele peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza catre Israel, am omorat 15 teroristi Hamas si am lovit 130…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete…

- Armata israeliana a indicat sambata ca a efectuat lovituri aeriene impotriva unor "tinte teroriste" in Fasia Gaza ca raspuns la un tir palestinian de rachete spre sudul Israelului, al doilea in doua zile, noteaza AFP. Aviatia a lovit "tabere de antrenament, un post de lansare a rachetelor antiaeriene,…

- O racheta a fost lansata marți seara dinspre Fâșia Gaza în sudul Israelului, în timp ce țara organizeaza alegeri parlamentare, a anunțat armata israeliana, relateaza AFP."O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian", a spus armata într-un mesaj adresat…