Trei dintre cinci rachete lansate duminica la Bagdad au cazut pe ambasada americana, a anuntat o sursa a serviciilor de securitate, precizand ca una dintre rachete s-a prabusit pe o cantina la ora mesei, relateaza AFP. Este pentru prima data cand aceste tiruri cu rachete au lovit direct ambasada Statelor Unite, situata in Zona verde, ultrasecurizata din Bagdad, care a fost vizata in mod constant in ultimele luni. Ambasada SUA nu a reactionat imediat, dar fortele de securitate irakiene au indicat ca nu au fost inregistrate victime. Este a doua oara intr-o saptamana cand misiunea diplomatica americana…