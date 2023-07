Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Robert Florea a castigat trei medalii de bronz, vineri, la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, anunța Agerpres.La cat. 67 kg, Under-23, Florea a luat bronz la smuls cu 114 kg, a fost al treilea la stilul aruncat, cu 145 kg, dar si la total, cu 259…

- Serbia si Grecia s-au calificat marti in prima semifinala a turneului masculin de polo pe apa, din cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de natatie de la Fukuoka (Japonia), potrivit Agerpres.Serbia a invins surprinzator Italia, vicecampioana mondiala, cu 15-14, la lovituri de departajare, rezultatul…

- FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei, potrivit news.ro.Internationalul roman in varsta de 33 de ani plecat de la FCSB la Tottenham Hotspur in 2013.El a mai evoluat in acesti zece ani petrecuti in strainatate si pentru SSC Napoli,…

- Antrenorul lui Inter Miami, argentinianul Gerardo "Tata" Martino, a confirmat ca starul Lionel Messi va purta banderola de capitan la Inter Miami din Major League Soccer, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Messi, care semnat pentru Miami la inceputul acestei luni, a purtat brasarda de capitan la…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Alexandru Padure, a anuntat, marti, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 14 medalii la Campionatele Europene de juniori si tineret U23 care se vor desfasura in perioada 26 iulie - 3 august, in sala de sport a Universitatii de Stiinte Agronomice…

- Women's basketball: Romania qualify for quarterfinals of FIBA 3x3 Series 2023 tournament in Azerbaijan. Romania's women's 3x3 basketball team qualified for the quarterfinals of the FIBA 3x3 Women's Series 2023 tournament in Shusha (Azerbaijan), after defeating Turkey with a score of 19-18, told Agerpres.…

- Cumulat, in perioada ianuarie – aprilie 2023, aproximativ 10.000 de posturi au fost disponibile in instituțiile de stat.„Masura de inghețare a posturilor are ca scop reducerea deficitului bugetar, insa nu se va aplica și in cazul angajarilor din Educație și Sanatate, acolo unde exista o nevoie considerabila…