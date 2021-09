Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz s-a laudat joi seara pe retelele sociale cu alocarea unui milionul de lei pentru sport prin Apelul de proiecte 4/2021. Mesajul edilului a starnit rapid multe comentarii, in special din partea sustinatorilor Politehnicii Timisoara, club al carui proiect a ramas pe dinafara. „Redirecționam…

- Sindicatul FIFPro a anuntat, pe site-ul oficial, ca jucatoarele din nationala afgana de fotbal au fost evacuate, marti, din Afganistan, potrivit news.ro. FIFPro a multumit guvernului Australiei si comunitatii internationale dupa evacuare. “Multumim pentru evacuarea unui numar mare de jucatoare…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se bucura de faptul ca formatia sa nu a primit gol in primele trei etape ale Ligii I si spera ca acelasi lucru sa se intample si in partida cu FC Arges de sambata. "Ne aflam in fata unui meci dificil…

- Liderul Sindicatului Liber al Angajatilor (SLA) din Primaria Municipiului Timisoara, Tiberiu Negrei, a anuntat, luni, ca 33 de angajati au actionat in instanta institutia, care a adoptat luna trecuta o noua organigrama prin care vor fi desfiintate 80 de posturi, din care 10 sunt de conducere, potrivit…

- Stanleybet Capital, parte a grupului de firme Game World Group, operator de pariuri sportive și jocuri de noroc, vrea sa atraga intre 2,5 – 4 milioane de euro printr-un plasament privat de obligațiuni denominate in lei, nesubordonate, negarantate, neconvertibile și cu scadența la 3 ani, programat pentru…

- Internationalul belgian Dries Mertens a fost operat la umarul stang, dupa eliminarea selectionatei tarii sale in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2020, informeaza Corriere dello Sport. Anuntul a fost facut luni seara de clubul lui Mertens, SSC Napoli, printr-un scurt…

- Compania Porsche va deschide la Timisoara un centru de cercetare si dezvoltare in care vor lucra 200 de specialisti in creare de softuri si testari pentru diverse proiecte. Anunțul a fost facut de catre primarul Dominic Fritz, intr-o postare pe Facebook. El a precizat ca cei de la Porsche Engineering…