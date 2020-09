Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii buzoieni au ca si castigate trei posturi de primar in judetul Buzau. Este vorba despre comunele Chilii, Bisoca si Valea Salciei, unde actualii primari sunt singurii care candideaza pentru un nou mandat pe posturile pe care deja le ocupa, scrie News.ro.Citește și: Ion Cristoiu,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis, joi, ca 51 de cetațeni romani vor candida la alegerile locale din Italia.In acest sens, Autoritatea Electorala Permanenta le-a eliberat celor 51 de romani adeverințe care atesta ca nu au interzise drepturile electorale. ”Autoritatea Electorala Permanenta…

- Trebuie sa recunoaștem ca viața te cam ia la mișto daca urmeaza sa te bagi in lupta electorala pentru fotoliul de primar, iar numele tau e HOȚESCU. Sa aiba oamenii incredere in tine și sa-ți dea votul, avand in vedere ca o sa ai niște bani la bugetul local pe care trebuie sa-i gestionezi in folosul…

- Ziarul Unirea La Ciugud, chiar daca Gheorghe Damian ramane independent, colaboratorii lui candideaza pe lista PNL la alegerile locale din 27 septembrie 2020 La Ciugud, apropriații primarului Gheorghe Damian, foști ,,pesedisti”, candideaza pe lista de consilieri locali ai PNL. Acesta a ramas independent,…

- Filiala ALDE Buzau și-a depus, ieri, candidaturile pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean, primar al municipiului, consilier județean și, respectiv, consilier municipal. Fostul prefect George Sava a intrat in competiția pentru CJ, in timp ce fosta glorie a fotbalului de la noi, Ion Viorel,…

- Tatal cantareței Loredana Groza, poetul Vasile Groza, a decis sa intre in politica și candideaza la alegerile locale din 27 septembrie. Poetul vizeaza unul dintre posturile de la Consiliul local Onești și intra in lupta politica din partea Partidului Mișcarea Populara (PMP).

- Delegatia Nationala a Pro Romania a validat, luni, lista candidatilor pentru alegerile locale si a aprobat aliantele electorale pentru Prahova, Buzau, Bistrita si Caras-Severin. "PRO Romania are candidati in toate unitatile administrativ-teritoriale. Am ales oameni reprezentativi pentru comunitatile…

- Alegerile locale vor fi organizate in Romania pe 27 septembrie. De pe 20 iulie, partidele pot strange semnaturi pentru candidații lor, iar candidaturile se pot depune pana pe 18 august. Campania electorala va incepe in data de 28 august, dar pana ca...