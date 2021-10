Trei posibile cauze ale incendiului de la centrul Transilvania din Târgu Mureș Incendiul izbucnit ieri dupa masa a distrus complet intreg centrul comercial, unde iși desfașurau activitatea economica 66 de comercianți. Cauzele sunt acum analizate, iar pompierii și polițiștii vor formula o concluzie dupa vizualizare inregistrarilor de pe camerele de supraveghere și dupa audierea martorilor, a declarat astazi, la pranz, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a furnizat, la ora 22.15, detalii despre incendiul izbucnit la Centrul Comercial "Transilvania" de pe strada Depozitelor din Targu Mureș. "Incendiul se manifesta foarte violent, tavanul depozitului s-a prabușit,…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș au publicat sambata, 20 octombrie, pe pagina de Facebook a instituției, un videoclip avand ca tema exercițiul comun desfașurat in data de 30 septembrie la Aeroportul Internațional "Transilvania" din Targu Mureș.…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat ca joi, 30 septembrie, pe terminalul Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a avut loc un exercițiu comun cu tema "Gestionarea unei situații de urgența generata de un accident aviatic…

- Un barbat de 35 de ani a fost transportat la spital in stare de inconstienta dupa ce a fost lovit joi de un autobuz pe o strada din municipiul Sibiu. Barbatul a fost transportat de urgenta la UPU Sibiu in stare de inconstienta, cu un traumatism cranio-cerebral sever, informeaza reprezentantii Inspectoratului…

- Centrul de Arși din Targu Mureș a fost aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Sanatații. Aici trebuie sa spun ca acest proiect investițional in infrastructura medicala a trenat de-a lungul timpului, in condițiile in care a fost inițiat inca din anul 2014 de catre medici mureșeni preocupați sa…

- Un echipaj SMURD care a intervenit, aseara, la un caz medical in municipiul Targu Mures a fost agresat fizic si verbal de un barbat aflat in stare de ebrietate. Politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati de catre reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- . In cursul serii de duminica, in jurul orei 20:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la acoperișul unei case de locuit, in municipiul Carei. La fața locului s-au deplasat 6 pompieri…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a fost solicitata joi, 12 august, intr-o misiune pirotehnica in localitatea Oarba de Mureș. "A fost vorba despre un proiectil exploziv calibru 105 milimetri, acesta fiind descoperit in urma unor lucrari…