- Conducerea Spitalului Universitar din București a anunțat ca a demarat o ancheta dupa ce un barbat a fost ranit la protestul din 10 august și a fost operat in unitatea medicala, el fiind infectat acolo cu bacteria Clostridium Difficile . Medicii spun ca analizele de laborator trebuie ”corelate cu contextul…

- „La sediul DRDP a avut loc astazi o intalnire pentru soluționarea problemelor legate de asigurarea siguranței și fluenței traficului in zona DN 7. La discuții au participat reprezentanți ai dezvoltatorilor imobiliari din cartierele adiacente DN 7, primarul comunei Vladimirescu, proiectanți, IPJ Arad…

- Patru persoane, printre care se afla si o femeie, au intrat in locuinta din Timișoara a unor persoane, pe care le-au talharit, iar mai apoi s-au facut nevazuti. Intamplarea a avut loc in noaptea de 4 spre 5 iulie, pe strada Emil Zola din zona Steaua – Fratelia. Familia care a cazut victima talharilor…

- Un alt tanar aflat in situația lui Calin Farcaș, brașoveanul mort in așteptarea unui transplant de plamani, a reacționat la aflarea veștii ca prietenul sau de suferința s-a stins. Calin Farcaș a murit cu banii de transplant in mana, 200.000 de euro, din cauza birocrației și incapacitații sistemului…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, este audiat in aceste momente la DNA Timisoara.Citeste si: Sondajul care arunca in aer scenariile PSD: Cați romani vor referendum pentru Legile justitiei Edilul este audiat intr-un dosar privind anveloparea unor blocuri, cu nu mai putin de 10.000.000…

- Situația precara a clubului ACS Poli, retrogradata și cu datorii, l-a determinat pe primarul Nicolae Robu sa lanseze un sondaj despre o eventuala fuziune cu gruparea susținuta de druckeri, ASU Politehnica. Exista insa doar doua variante de raspuns, induse, fapt care a declanșat ”furtuna” pe pagina de…

- Consiliul Județean Hunedoara a cerut trenuri speciale pentru mitingul PSD care avea loc sambata, 9 mai, in București . Cererea a fost facuta de la cabinetul președintelui CJ Hunedoara și adresata Regionalei CFR Timișoara. Practica pare similara cea din perioada mineriadei din iunie 1990, cand mii de…