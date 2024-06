Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 4 si 5 iunie, a inculpatilor: Marina Roxana Avram, politist local in cadrul Politiei Locale Sector 1 – Directia Control Urban – Compartimentul Control Activitati Comerciale, pentru luare de mita in forma continuata, trafic de influenta in forma continuata, fals intelectual in forma continuata, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, instigare la infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic, instigare…