Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani din Moldova Noua acuza ca trei polițiști l-au sechestrat și batut cu bestialitate, rupandu-i un picior, dupa care l-au aruncat in Dunare. Incidentul a avut loc in ianuarie 2021, iar DIICOT a transmis astazi, 5 noiembrie, ca cei trei politisti au fost retinuti . Puiu Holic a susținut…

- Caz demn de filmele cu mafioți, in Caraș Severin. Trei barbați au batut crunt o persoana, au inchis-o in portbagaj și au transportat-o pe malul Dunarii unde unul dintre atacatori a incercat sa o inece. In urma mai multor percheziții, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin…

- In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii unde au incercat sa o inece. Cei trei politisti si o alta persoana au fost retinuti, insa doar pentru unul dintre agenti instanta a aprobat masura arestarii preventive, ceilalti doi…

- Șapte persoane acuzate ca faceau parte dintr-o grupare care a planuit uciderea unei persoane, pe care au urmarit-o, au rapit-o și apoi au vrut sa o ucida prin inec in Dunare, a fost destructurata de polițiști. Instanța a dispus arestarea preventiva doar p

- Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurorii DIICOT Caras-Severin pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare. In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina pe marginea Dunarii…

- DIICOT și DGA Caraș Severin au reușit anihilarea unei grupari de crima organizata, din care fac parte și trei polițiști, dupa o intamplare ca-n filmele de acțiune. Trei interlopi din Moldova Noua au decis sa se razbune pe Puiu Holic, de 56 de ani, iar in noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2021 l-au supravegheat…

- DGA a retinuri ieri 3 politisti din Moldova Noua, judetul Caras-Severin. Acestia sunt acuzati ca au sprijinit un grup infractional organizat. Un barbat a fost batut cu bestialitate, sechestrat si abandonat in niste tomberoane. Dupa ce si-a revenit din soc, victima a sunat la 112 si i-a asteptat pe politisti,…

- Politistii au reusit retinerea unui infractor cautat de autoritatile din alta tara dupa ce au folosit toate mijloacele din dotare. La perchezitionarea masinii au descoperit cum reusea el sa scape de urmaritori." Interventie spectaculoasa a politistilor rutieri din cadrul IPJ Caras-Severin care au folosit…