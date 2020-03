Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Sectiei 19 Politie din Bucuresti este dezinfectat, iar trei politisti sunt in izolare dupa ce au intrat in contact cu un coleg dintr-o alta structura a Ministerului de Interne confirmat cu coronavirus.

- O femeie din Bucuresti a fost amendata cu 5.000 de lei dupa ce a fugit din izolare, desi s-a întors recent din strainatate. "În data de 21 martie, în jurul orei 17,00, prin apel 112, Sectia 8 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca pe un bulevard situat în…

- Fotbalistul George Puscas, legitimat la Reading, a postat un mesaj pe social media, sambata, in contextul pandemiei de coronavirus.“E important ca in astfel de momente sa ne pastram calmul si sa nu uitam ca sanatatea e mai importanta decat orice! Vom trece si peste asta. Fii responsabil! #stai_acasa…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anunțat, in aceasta dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se…

- O noua sesiune de admitere la școlile postliceale de poliție, jandarmi, poliție de frontiera și pompieri este organizata in aceste zile și, potrivit Ministerului de Interne, peste 9.300 de candidați... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!