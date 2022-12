Trei polițiști au ajuns la spital în urma unui accident grav. Cum s-a petrecut incidentul Trei polițiști au ajuns la spital in urma unui accident grav. Incidentul s-a pentrecut pe o strada din sectorul 1 al Capitalei in urma cu puțin timp. Potrivit primelor informații, conducatorul unei autospeciale de poliție care se afla in misiune a intrat in coliziune cu o alta mașina care nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedeaza trecerea”, iar in urma impactului, autospeciala oamenilor legii ar fi fost proiectata intr-un autovehicul parcat, iar acesta a lovit un stalp de iluminat public. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

