Trei ploieştence în Naţionala României Reprezentativa feminina de cadete a Romaniei va intra in focurile intrecerilor continentale incepand din finalul acestei saptamani, tinerele Acvile urmand sa evolueze incepand de vineri, 19 august, in cadrul Grupei D din FIBA U16 Womens European Championship, Division B, de la Podgorica. Aflat in plina campanie de pregatire la Timișoara, staff-ul tehnic coordonat de antrenorul principal Veronica Gavrila a stabilit componența lotului tricolor care ne va reprezenta in competiția continentala rezervata sportivelor de pana in 16 ani, numele celor 12 Acvile fiind inregistrat deja pe platforma de eligibilitate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

