Trei plaje din Franta vor fi reinchise, dupa ce vizitatorii nu au respectat regulile de distantare sociala Trei comune bretone, situate in vestul Frantei, au solicitat inchiderea plajelor lor, dupa ce vizitatorii acestora au dat dovada de un comportament necivilizat si nu au respectat regulile de distantare sociala aflate in vigoare pentru a evita raspandirea noului coronavirus, au anuntat miercuri reprezentantii prefecturii locale.



"Dupa discutii cu primarii, mai multe comune au dorit sa isi inchida plajele incepand de miercuri seara", a declarat prefectura franceza, confirmand informatiile aparute in presa locala.



"Marea plaja din Damgan va fi inchisa (celelalte nefiind accesibile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

