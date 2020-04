Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de comunicare Republika prezinta impactul pe care criza pandemica COVID-19 il are și il va avea asupra consumatorilor din Romania. Studiul arata schimbarea anumitor obiceiuri de consum ale romanilor precum și adaptarea acestora dupa terminarea starii de urgența, pentru a ajuta brandurile sa…

- In acest ocean de incertitudini, un om de afaceri ieșean a acceptat sa ne raspunda la cateva intrebari in cadrul unui interviu. Gabriel Mardarasevici conduce de mai mulți ani firma de IT Focality. Cat de bun a fost anul 2019 pentru afacerea dumneavoastra? Gabriel Mardarasevici: Pentru intreaga economie…

- Viorica Dancila (56 de ani), prim-ministru al Romaniei intre ianuarie 2018 și noiembrie 2019 și fost președinte al PSD, a vorbit despre criza coronavirus cu care se confrunta țara noastra. Zilele trecute, Viorica Dancila și Ludovic Orban, actualul prim-ministru, au fost implicați intr-un „meci de ping-pong”…

- Compania Facebook a anuntat luni ca va investi alte 100 de milioane de dolari pentru sprijinirea presei in timpul crizei Covid-19, potrivit The Hollywood Reporter, citata de news.ro.Infuzia de capital presupune 25 de milioane de dolari sub forma unui grant de urgenta pentru presa locala, prin…

Sunt șocat și indignat, in același timp. Pot ințelege ca ne aflam intr-o situație delicata, in plina pandemie. Pot ințelege ca trebuie luate masuri urgente, dure, restrictive in ceea ce privește...