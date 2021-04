Trei pietoni loviți pe trotuar de o mașină scăpată de sub control Accidentul a avut loc marți dimineața intr-o intersecție din Galați care se afla in șantier. Șoferul a incercat sa evite o autoutilitara, a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, lovind trei pietoni, potrivit Mediafax. Trei echipaje medicale, polițiști și pompieri au sosit la fața locului. Cele trei victime, care s-au ales, in urma […] The post Trei pietoni loviți pe trotuar de o mașina scapata de sub control appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

