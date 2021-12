Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație cu urmari grave in aceasta dupa-amiaza, pe strada Caminelor din Reșița. Un barbat a ajuns in stare grava la spital. „Astazi, in jurul orelor 14.45 un conducator auto care conducea un autoturism pe strada Caminelor din municipiu a surprins pe partea carosabila un grup de trei pietoni,…

- Update: IJP Prahova a oferit detalii despre acest caz: Un barbat in varsta de 58 de ani ar fi fost accidentat in zona unui șantier de lucru, in timpul serviciului, de o autoutitara condusa de un tanar in varsta de 21 de ani care, din primele verificari se pare ca ar fi efectuat o manevra de…

- Un barbat a fost acroșat de o mașina, pe o trecere de pietoni din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii Un barbat din Alba Iulia, in timp ce conducea un automobil pe o strada din Sebeș, a acroșat un alt barbat care se afla pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2021, in jurul…

- Un barbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe trotuar, in Cluj Napoca, informeaza agerpres."Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata…

- Doi pietoni, tata și fiu, care au fost loviți marți seara de o mașina pe DN 1B, in județul Prahova, au fost declarați morți de echipajele medicale. Este vorba de doi barbați, de 42 și 19 ani, care au...

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe o strada din Cernica, județul Ilfov. In urma accidentului, șoferul mașinii și o pasagera au murit, iar un alt barbat a fost transportat la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi, in jurul orei 11:50, pe strada Frunzișului din municipiul Cluj-Napoca. O masina si o motocicleta s-au ciocnit, iar masina a continuat sa mearga, trei pietoni fiind acrosati. O femeie de 60 de ani și-a pierdut viața. In urma apelului la 112, la fața locului…

- O femeie in varsta de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, duminica, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta a continuat sa ruleze și a lovit trei pietoni. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe pe strada Frunzișului, inspre strada Izlazului a,…