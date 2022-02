Trei piese perfecte pentru un sfârșit de săptămână plin de energie Kontor iți prezinta trei piese perfecte pentru un sfarșit de saptamana ca la carte. Thoby, Sam Collins, Hypelezz, Clarees și David Hansen ne pregatesc pentru petrecerile care se anunța in weekend. Pentru a intra in vibe-ul pe care il cauți, tot ce trebuie sa faci este sa iți pui caștile in urechi și sa dai play acestor trei piese care te vor plimba prin iubiri, taramuri magice și petreceri de neuitat. Muzica deschide uși, iți poate oferi perspective și iți poate schimba intr-o secunda starea de spirit. Cele trei piese, care poarta semnatura Kontor, au toate ingredientele necesare pentru a se regasi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

