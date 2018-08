Stiri pe aceeasi tema

- Un taifun puternic se indrepta joi catre vestul Japoniei, amenintand cu ploi puternice si alunecari de teren, mai ales in regiunea afectata in iulie de inundatiisangeroase, relateaza AFP. ”Ramaneti in alerta si luati toate masurile necesare”, i-a indemnat premierul Shinzo Abe pe membrii Guvernului si…

- Cel puțin patru persoane sunt considerate disparute in urma incendiilor de vegetație din California, dupa ce 16 persoane raportate disparute marți au fost gasite in siguranța de catre autoritați, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Aproape 900 de locuințe și alte 300 de cladiri au fost distruse…

- Cel puțin 100 de persoane au murit dupa ce precipitațiile abundente din Japonia au provocat inundații și alunecari de teren în vestul țarii, potrivit unui purtator de cuvânt al guvernului, citat de BBC. Zeci de persoane sunt înca disparute.Peste 50 de persoane sunt înca…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut viata cel putin patru oameni, informeaza Reuters. Agentia meteorologica japoneza…