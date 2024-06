Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, doi adulți și un copil de 8 luni, aflate la scaldat pe raul Strei, in localitatea Streisangeorgiu, orașul Calan, au fost salvate de pompierii din Hunedoara și Deva, dupa ce au ramas izolate, in aceasta dupa-amiaza, pe o insula formata in urma deversarii apei dintr-un lac de acumulare…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de reprezentantii Ministerului Energiei, proiectul are o valoare totala de 300.688.749,27 lei (60.429.017,71 euro), iar valoarea finantarii din Fondul pentru modernizare este de 33.970.205,58 lei (6.826.947 euro). ”Amplasarea lucrarilor pentru conducta…

- Șoferul unei ambulanțe private și cei trei pacienți pe care ii transporta la dializa au fost raniți dupa ce autovehiculul s-a rasturnat. Toți patru au fost transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru ingrijiri medicale. Un autoturism care indeplinea atributii…

- Un autoturism care indeplinea atributii de ambulanta privata, la bordul caruia se aflau trei pacienti, s-a rasturnat vineri, pe drumul national DN 66, in zona orasului Calan, soferul si cele trei persoane bolnave fiind transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru…

- Astazi, in jurul orei 11:00, a avut loc un accident rutier soldat cu mai multe victime, in zona localitații Calan. Polițiștii hunedoreni care s-au deplasat la fața locului, au constatat ca, conducatorul auto și cei trei pasageri a unei ambulanțe private s-au rasturnat. „La data de 24 mai 2024,…

- Patru persoane au ajuns la spital dupa ce au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore. Salvamontistii au recuperat, in total, din zona montana 17 persoane, in urma apelurilor venite la serviciile din Neamt, Bihor, Bran, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Predeal, Hunedoara si Gorj. S-au primit si 19 apeluri…

- Un tanar de 21 de ani a murit vineri, 3 mai, iar alte doua persoane au ajuns la spital, printre care si un copil de 16 ani, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un parapete, in localitatea Baita, judetul Hunedoara, a anunțat IPJ Hunedoara, citat de…

- Un barbat și doua minore, au ajuns la spital, dupa ce un șofer, de 39 de ani, a intrat pe trecerea de pietoni și i-a doborat ca pe popice. In timpul impactului, victimele traversau strada regulamentar. „La data de 13 martie 2024, in jurul orei ora 19:26, Poliția Municipiului Oraștie a fost…