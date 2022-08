Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamar a murit astazi, in stațiunea Eforie Nord, in timp ce incerca sa salveze un tanar care se aventurase fara sa țina cont de steagul roșu. Sorin Georgian Olariu nu a stat pe ganduri și a sarit in apa sa ii salveze viața barbatului, dar niciunul nu a supraviețuit.

- Un incendiu la un imobil din sud-estul Moscovei s-a soldat cu cel putin opt morti, in noaptea de joi, au anuntat autoritile ruse. „Potrivit primelor informatii, au murit opt persoane si alte patru au fost spitalizate," au spus anchetatorii intr-un comunicat citat de AFP si apoi de News. Incendiul a…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu au…

- Murad a postat, luni, pe pagina sa de Facebook, un clip video in care analizeaza situatia turismului de pe litoralul romanesc. “Este un sezon foarte slab. E un numar foarte mic de persoane care se afla pe litoral, de turisti. Saptamana asta a fost record – 80.000, 90.000 de persoane in comparatie cu…

- Trupul baiatului de 18 ani care s-a inecat sambata, in raul Moldova, a fost gasit duminica dupa-amiaza, iar sora lui, in varsta de 17 ani, care a fost scoasa din apa si resuscitata de catre echipajul de prim ajutor ajuns la fata locului a decedat ulterior la spital. Fii la curent cu cele mai noi…

- ■ vremea frumoasa de la finele saptaminii trecute a atras iubitorii de drumetii montane ■ nu au lipsit incidente neplacute, la ele intervenind salvamontistii ■ Sfirsitul de saptamina a adus vreme excelenta si conditii numai bune pentru drumetii pe cararile montane, traseele care duc la cabana Dochia…

- Seful DSU respinge criticile privind geamandurile in forma de cruce FOTO: Sorin Cealera. Seful DSU, Raed Arafat, ia apararea initiativei prin care pe litoral au fost montate câteva geamanduri în forma de cruce: "Nu este nimic sinistru în asta, este un mod de a atrage atentia…