Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzate ca au reusit, prin metoda "skimming", sa sustraga datele de identificare ale mai multor carduri bancare din Mexic si din state europene, pe care, ulterior, le-ar fi folosit pentru cumparaturi online. …

- Șase percheziții au efectuat polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in fraude informatice. Județele vizate: Timiș și Arad. Au fost reținuți trei barbați care sunt acuzați de tranzacții…

- Patru cetateni au fost prinsi ca fac parte dintr-o rețea care clona carduri bancare din Mexic și facea cumparaturi. Gruparea era condusa de un barbat de 31 de ani, cu doi „locotenenți” care racolau persoane pentru plațile facute cu carduri clonate, relateaza Mediafax.Procurorii DIICOT Timișoara…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș au efectuat șase percheziții, in județele Timiș și Arad, pentru destructurarea unei grupari infracționale...

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” din Timișoara care au reușit, astazi, prinderea in flagrant a membrilor unei grupari specializata in fraude cu carduri bancare. Ancheta DIICOT a inceput in momentul in care au fost obținute informații ca in Timișoara și Arad se cumpara masiv,…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel global a trecut miercuri de 700.000, potrivit unui bilant Reuters, cu Statele Unite, Brazilia, India si Mexic in fruntea acestui clasament. Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de COVID-19, potrivit calculelor Reuters pe baza datelor din…

- Politistii au indisponibilizat 4 tone de tutun tocat, 325 de kilograme de tutun frunze si 23 de autoturisme, in dosarul referitor la vanzarea de tutun prelucrat cu prejudiciul estimat la un milion de euro. Opt persoane au fost retinute.

- Procurorii DIICOT au efectuat marti perchezitii la 15 locatii din judetele Ilfov, Arges si Calarasi, 15 persoane fiind acum audiate de procurorii anti-mafia, fiind suspectati ca ar fi organizat un grup infractional ce angaja fictiv la societati fantome persoane pe numele carora obtineau ulterior credite…