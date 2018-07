Trei persoane au fost reținute in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Ploiești și in care mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu și Raluca Badulescu, au fost citate de procurori. Cei trei reținuți nu sunt persoane publice, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, surse judiciare. Citește și:Razvan Ciobanu, criza de nervi la DIICOT: […] The post Trei persoane reținute in dosarul in care mai multe vedete au fost audiate la DIICOT Ploiești appeared first on Cancan.ro .