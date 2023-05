Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane vulnerabile, cu handicap psihic, internate in centre de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap din județul Vrancea, au fost gasite in condiții mizere in județul Maramureș. Ele ar fi fost puse forțat la munca.

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut, miercuri, 19 percheziții in județele Maramureș și Vrancea, destructurand o rețea care racola persoane cu handicap, pe care le exploata prin munca, ca pe sclavi, supunandu-le la chinuri greu de imaginat.

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri 19 perchezitii in judetele Maramures si Vrancea, intr-un dosar privind exploatarea prin munca, in condiții greu de imaginat, a unor persoane cu handicap psihic, relateaza vasiledale.ro și Agerpres.Mai multi suspecti care ar fi recrutat persoane cu handicap psihic…

- Caz infiorator descoperit de catre anchetatori, in Maramureș. Mai multe persoane cu handicap psihic din Vrancea ar fi fost transformate in sclavi, in gospodarii și ferme din județul Maramureș. Cazați in condiții mizere, oamenii ar fi fost puși sa munceasca fie fara sa fie deloc platiți, fie pe bani…

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 19 perchezitii in judetele Maramures si Vrancea, intr-un dosar privind exploatarea prin munca a unor persoane cu handicap psihic. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, la descinderi participa politisti ai brigazilor de combatere a criminalitatii…

- Caz șocant descoperit in Maramureș. Mai mulți barbați cu handicap psihic din Vrancea au devenit sclavi in gospodariile din Maramureș. Oamenii erau cazați in spații murdare, munceau gratuit sau pe bani puțini și erau amenințați constant cu bataia. Ca sa se asigure ca nu vor fugi, "stapanii" fara drept…

- La data de 10 mai a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca și cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au pus in aplicare 19 mandate de percheziție domiciliara in județele…

- Astazi, 16 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au pus in aplicare 11 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bistrița–Nasaud și Maramureș. Perchezițiile sunt desfașurate…