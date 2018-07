Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, un tanar in varsta de 17 ani fiind in coma, in urma unui accident rutier produs, joi, in apropiere de statiunea Costinesti, in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism cu volan pe dreapta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara in varsta de 18 ani a murit, iar trei tineri sunt raniti, dupa un accident rutier produs in timpul noptii de luni spre marti, de un adolescent de 16 ani, care a condus masina, desi nu avea permis si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident cumplit, joi dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Baldana, in județul Dambovița. (Reduceri mari la jocuri PC) Un bicicilist a fost acroșat și aruncat la cațiva metri distanța de o mașina condusa de un barbat de 80 de ani. In urma impactului, șoferul a pierdut controlul mașinii și a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constnata, pe bulevardul Mamaia in zona sediului IPJ Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate si doua persoane au fost ranite. ...

- Accident grav pe autostrada A1, in aceasta dimineata. Un microbuz care transporta mai multe persoane si o autoutilitara au fost implicate in coliziunea de pe autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Timisoara, inspre Arad, in apropierea statiei de alimentare Gazprom. Potrivit aradon.ro, in urma incidentului…

- Un elicopter SMURD de la Galati a fost trimis sa preia una dintre victimele exploziei de la exploatatia forestiera din comuna Asau, judetul Bacau, conform Agerpres.ro. In zona s au trimis elicopterele SMURD Iasi si Bacau. Pacientii, doi barbati, vor fi adusi la Iasi, unul cu amputatie completa si incompleta…

- Trei persoane au murit si alte doua sunt grav ranite dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului, marti dupa-amiaza, pe DJ 542, in comuna Redea. Elicopterul SMURD Craiova a ajuns in zona pentru preluarea unui copil in varsta de 12 ani.

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…