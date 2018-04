Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite si transportate la spital, sambata dimineata, in urma unui accident rutier cu trei autoturisme, petrecut pe DN1, la Timisul de Sus, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov,...

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.

- Accident rutier pe DN 1B in afara localitații Dealul Viei. Doua mașini s-au rasturnat iar doua persoane ar fi ranite ușor. Traficul se desfasoara alternativ pe un singur sens. Victimele fost preluate de ambulanța pentru a fi transportate la spital. Revenim cu amanunte! Imagine arhiva Articolul Mașini…

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.

- Accident groaznic pe DN 10 , Buzau-Brașov, la ieșirea din localitatea Satuc, spre Buzau. Doi oameni au ars de vii in mașina in care se aflau dupa ce autoturismul s-a ciocnit cu un altul. Alte doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe Drumul Național 10, la ieșirea din…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, in zona localitatii Calimanesti, unde doua masini s-au lovit frontal. Traficul rutier intre judetele Valcea si Sibiu este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.