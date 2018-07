Trei persoane rănite în urma unui accident rutier petrecut pe DN 1, la ieșirea din Aiud înspre Unirea Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud inspre Unirea. Trei persoane au fost ranite ușor in urma impactului. Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, pe DN1, la ieșire din Aiud inspre Unirea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o coliziune in care sunt implicate doua mașini din cauza neadaptarii vitezei și intrarea pe contrasens. In cele doua mașini implicate se aflau 7 persoane, dintre care, in urma impactului doua sunt ranite ușor. In urma impactului au fost ranite 3 persoane, un barbat de 65 de ani, o femeie de 69 de ani și un minor, toți din Hunedoara. Acest articol a fost… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Unirea. Doua persoane ranite Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, pe DN1, la ieșire din Aiud inspre Unirea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre neadaptarea vitezei și intrarea pe contrasens. In urma impactului doua persoane sunt ranite,…

- Patru persoane au decedat, in aceasta dimineața, intr-un tragic accident rutier produs pe DN 76, la ieșirea din municipiul Beiuș spre localitatea Ștei, in județul Bihor. Cele patru victime erau in același autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor, Alina Dinu, in accident a fost implicat…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a trei persoane s-a produs, duminica in jurul pranzului, pe str. Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. ”Trafic ingreunat pe b-dul Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, in apropiere de mall, datorita unui accident in care sunt implicate doua autoturisme. 3 persoane…

- Patru autoturisme au fost implicate, sambata dimineata, intr-un accident rutier pe DN 6, in judetul Giurgiu, doua persoane fiind ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor din judetul Giurgiu, unde un sofer a intrat pe contrasens,…

- Un barbat din Cugir a fost ranit intr-un accident rutier petrecut marti pe DN68, langa Hateg. Se afla intr-o autoutilitara ce a fost lovita de o masina ce a intrat pe contrasens. In urma impactului, a mai fost ranit grav alt barbat si o tanara de 33 de ani. Potrivit IPJ Hunedoara, marti, 22 mai, […]

- Inca un carambol rutier pe DN1, in judetul Alba, la interval de aproape o ora. De data aceasta, patru masini au intrat in coliziune, intre Miraslau (Aiud) si Unirea, drumul spre Turda. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, la ora 16.00, ca in judetul Alba traficul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata, pe DN1, intre Teius si Aiud, zona Beldiu. Din primele date, doua autovehicule au intrat in coliziune. La fata locului a fost chemat sa intervina si un echipaj de la ISU – Detasamentul de pompieri Aiud. Potrivit IPJ Alba, accidentul…

- Un barbat, de 31 ani, din Biruinta, a condus un autoturism, pe DN 38 in Topraisar, dinspre Negru Voda catre Constanta si ajungand in dreptul imobilului cu nr 7, din cauza nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 25 ani, din Techirghiol, in…