- La data de 8 iulie, in jurul orei 02:20, polițiștii au fost sesizați ca un tanar, in varsta de 16 ani, din Suatu, in timp ce se afla in apropierea unui local public, din Mociu, a fost agresat de doua persoane, fiindu-i sustras și lanțișorul de la gat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au…

- Politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat joi, 5 iulie a.c., un tanar de 18 ani si un minor de 14 ani, ambii din localitatea Unirea, judetul Alba, banuiți de comiterea unui furt. Politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat un tanar de 18 ani si un minor de 14 ani, ambii…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au descins, miercuri dimineata, la domiciliile unor persoane banuite de furturi dintr-o societate comerciala. Prejudiciul creat este estimat la 35.000 de lei. Oamenii legii au pus in executare 4 mandate de aducere.

- Politistii de la Postul de Politie din Vințu de Jos au identificat 4 tineri ca persoane banuite de comiterea unor furturi dintr-un magazin de unde au fost sustrase mai mute cartuse de tigari. La data de 22 iunie a.c., politistii Postului de Politie Vințu de Jos i-au identificat pe 4 tineri, cu varste…

- La data de 2 iunie a.c., ora 13.00, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-o locuința din comuna Movilița, de unde ar fi sustras bunuri. La data de 4 iunie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii…

- Un baimarean care a provocat un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane, a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei. Acesta a fost identificat la scurt timp de politisti iar acum este cercetat pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Sambata…

- Patru persoane din Galati suspectate de comiterea mai multor furturi din bancomate din Austria au fost retinute, in urma unor pechezitii derulate miercuri de politistii romani si austrieci, prejudiciul in acest caz fiind estimat pana in prezent la suma de aproximativ 570.000 de euro. Politistii romani…

- Politistii au identificat si retinut trei tineri care, in seara zilei de 08 aprilie a.c., ar fi agresat un barbat de 39 de ani, din comuna Ungureni, pe drumul satesc, luandu-i totodata un portofel cu suma de 1800 de lei pe care il avea asupra sa. La data de 16 aprilie a.c, politisti din cadrul […] Articolul…