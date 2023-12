Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, in comuna Cateasca, joi seara. Echipajele medicale au preluat și transportat la spital doua victime, o femeie și un barbat de 51 de ani. Au intervenit pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj…

- Patru persoane, intre care un bebelus de noua luni, au fost transportate la spital, marti, in urma unui accident produs in localitea Panet din judetul Mures, potrivit news.ro.Potrivit ISU Mures, accidedntul a avut loc intre doua autoturisme, pe strada Principala din localitatea Panet. Acolo au ajuns…

- Un barbat si o adolescenta de 14 ani au fost raniti, luni seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, intr-o intersectie din Drobeta-Turnu Severin, de un autoturism condus de un barbat baut si cu permisul suspendat, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc, luni seara, in municipiul Drobeta-Turnu…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, pe raza localitații Ghirișu Roman. In accident au fost implicate o mașina și un camion, trei persoane fiind ranite in urma impactului. ,,Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- 16 persoane au fost duse la spital, marți, dupa un accident care a avut loc in comuna Feleacu, județul Cluj, intre un microbuz și o mașina. Șoferul autoturismului a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe soseaua DJ 107 A, in localitatea Rapoltu Mare din judetul Hunedoara. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ciocnirea violenta dintre o masina si un microbuz. In ambele autovehicul se aflau cate doua persoane, soferii si cate un…

- Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier.Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier, transmit reprezentantii Inspectoratului…