Un accident soldat, din primele informații, cu ranirea a trei persoane a avut loc marți pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. La fața locului au intervenit salvatorii, care au acordat primele ingrijiri medicale victimelor coliziunii rutiere. Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, marti, pe soseaua de centura a municipiului Alba