- Accident rutier in lanț, azi dupa-amiaza, in Calea Șagului din Timișoara. Patru autoturisme au fost avariate, iar trei persoane au ajuns la spital, cu rani. Incidentul a avut loc in jurul orei 15.30, in Calea Șagului. Patru autoturisme, in care se aflau șapte persoane, au fost avariate. Trei dintre…

- Vezi filmul accidentului grav din Baia Mare. Doua mașini implicate. Șapte persoane ranite in urma impactului!foto Ieri dupa-amiaza, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs la intersectia bulevardului Bucuresti cu strada Culturii din municipiu. Oferta de…

- Ziarul Unirea ACCIDENT GRAV pe DN 14B in zona Cistei: Doua persoane, ranite grav dupa impactul unei mașini cu o caruța ACCIDENT GRAV pe DN 14B in zona Cistei: Doua persoane, ranite grav dupa impactul unei mașini cu o caruța Un accident rutier a avut loc vineri seara in jurul orei 19.15 pe DN 14B care…

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 32 au fost ranite in incendiile care au avut loc anul trecut in localitati din judetul Hunedoara, releva datele statistice ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) prezentate joi cu prilejul bilantului de activitate al institutiei pe anul 2019…

- Un acoperiș a cazut peste doua mașini, in noaptea de miercuri spre joi, in Ramnicu Valcea, din cauza vantului puternic, iar pompierii au intervenit și pentru a inlatura tabla de pe un bloc și termoizolația desprinsa de pe alt imobil.

- Doua autoturisme s-au ciocnit la Campulung Moldovenesc iar patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Toate sunt conștiente iar din primele investigații au leziuni minore. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, in localitatea Batiz din județul Hunedoara. Patru persoane incarcerate, intre care trei fetițe, au fost scoase din masini. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul s-a produs sambata pe DN 66, in localitatea Batiz. Pompierii…

- Șapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, dupa un accident rutier in care au fost implicate doua mașini produs pe DN 13, in județul Brașov, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Brașov, o coliziune intre doua mașini a avut loc, duminica seara, pe DN 13 intre localitațile…