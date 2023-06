Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane sunt cautate de polițiștii hunedoreni, dupa ce au fost date disparute de familie. Un barbat a fost vazut ultima oara in Germania, unul in Senegal, iar o fata in Petroșani, dupa cum urmeaza: – In data de 13 iunie 2023, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie din…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata la Saulesti, in judetul Hunedoara. Trei autoturisme au fost implicate intr-un incidentul rutier care a dus la ranirea usoara a doi pasageri, dar si la blocarea soselei DN 7. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgenta cu o autospeciala dotata…

- Doua persoane au fost transportate astazi la spital in urma producerii unui accident rutier pe raza stațiunii turistice Obarșia Lotrului din județul Hunedoara. „In urma unui apel la 112 care anunța faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Politistii rutieri din Hunedoara au actionat in ultimele doua zile pe principalele artere din judet. Mai multi soferi au avut parte de un sfarsit de saptamana prost deoarece au fost aplicate nu mai putin de 368 de amenzi, in valoare totala de peste 110.000 de lei, in urma verificarilor din trafic. De…

- Pompierii din Petroșani au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc din orașul Vulcan. Doua persoane au fost transportate la spital, din cauze diferite iar primele indicii arata ca focul ar fi fost declanșat intenționat. Doua autospeciale de stingere…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…