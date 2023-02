Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un adolescent de 14 ani, au fost salvate de sub daramaturi in orasul Antakya, in sudul Turciei, la peste 260 de ore dupa cutremurul care a devastat regiunea, au informat vineri autoritatile turce si mass-media, relateaza AFP.

- Micuța Aya, nascuta in timpul cutremurului din Siria, de saptamana trecuta, și gasita sub ruinele casei sale, a fost mutata din spitalul in care era internata. Autoritațile au luat o astfel de masura din cauza temerilor ca ar putea fi rapita.

- Un bebeluș in varsta de șapte luni a fost scos in viața de salvatori sambata (11 februarie) din daramaturile unui cutremur mortal, dupa ce 139 de orea fost prins sub daramaturi, se arata intr-o inregistrare video difuzata de municipalitatea metropolitana din Kocaeli. Strigate slabe au putut fi auzite…

- Numarul total al deceselor este de 24.208. Oficialii au anuntat ca 20.665 de persoane au murit in Turcia, iar 3.553 in Siria.De asemenea, numarul ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Potrivit presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in orasul Sanliurfa…

- Imagini video incarcate pe rețelele de socializare au aratat momentul in care o femeie insarcinata in șase luni și fiica ei de șapte ani au fost scoase in viața de sub mormanele de moloz ale unei cladiri distruse in orașul turc Gaziantep, vineri seara (10 februarie), dupa ce au fost ingropate timp de…

- Bilanțul cutremurului care a zguduit, luni, Turcia și Siria a urcat la cel puțin 15.865 de morți, conform autoritaților, relateaza The Guardian. UPDATE 10.19 Bilanțul cutremurelor din Turcia se apropie de 16.000 de morți Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 12.873 de morți in cursul nopții, de…

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova s-a autosesizat și a facut demersuri pe langa autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței la cetațenia țarii noastre a victimelor cutremurului. Din verificarile efectuate pana la momentul actual, printre victime…