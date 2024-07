Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei reținuți in dosarul delapiadarii unui CAR din Targu Jiu au fost prezentați ieri, unitații de parchet competente și instanței de judecata, cu propunere de arestare preventiva, Judecatoria Targu Jiu dispunand masura arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile fața de doua persoane și masura…

- Zilnic, in lume, peste un milion de persoane sunt infectate cu sifilis, gonoree, chlamydia sau tricomoniaza, semnaleaza un recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații. De la 7,1 milioane de cazuri de sifilis in 2020, in 2022, s-a ajuns la aproximativ 8 milioane de cazuri, avertizeaza Organizația…

- IGPR anunța ca marți, in județul Timiș, au loc 24 de percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, 16 persoane sunt suspectate ca au vandut droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive, printre care canabis, 3-CMC (cristal) și cocaina, in total fiind identificate 37…

- Sase persoane sunt cercetate intr-un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Furturi de Autovehicule.

- Un total de 2,471 persoane au fost gazduite de structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), din Romania, in primul trimestru al anului 2024, in crestere cu 2,4 la suta, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit informațiilor publicate, miercuri, de Institutul…

- Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar fața de doi dintre aceștia a fost impusa ulterior masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. The post FRAUDA ȘI INȘELACIUNE Trei persoane cercetate pentru promovarea cursurilor online și frauda firmelor de curierat in București…

- Dupa o investigație ampla realizata de echipa Puterea.ro privind activitatea UniCredit Leasing, autoritațile sunt acum pe urmele unui caz de corupție și inșelaciune cu un prejudiciu masiv estimat la 840.000 de euro. Polițiștii au inceput o ancheta detaliata in urma dezvaluirilor facute de investigația…

- Nr. 209574 103 din 24 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA RETINUT DE POLITISTII SERVICIULUI DE INVESTIGATII CRIMINALE PENTRU INSELACIUNE La data de 23 aprilie a.c. politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj ndash; Serviciul de Investigatii Criminale au dispus masura retinerii, pentru 24…