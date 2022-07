Trei persoane din Botoșani, arestate după ce au pus în circulaţie bancnote euro false Trei barbati din Botosani au fost arestati dupa ce au pus in circulatie bancnote de 50 si de 100 de euro false. Politistii au ridicat in vederea continuarii cercetarilor, peste 2.800.000 de dolari si aproximativ 70.000 de euro, de la o societate comerciala din judetul Suceava, de la care s-ar fi aprovizionat persoanele banuite de […] The post Trei persoane din Botoșani, arestate dupa ce au pus in circulatie bancnote euro false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

