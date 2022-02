Stiri pe aceeasi tema

- Intre ultimele doua raportari, șase suceveni au murit ca urmare a infecției cu COVID-19. Persoanele decedate erau din municipiile Suceava, Radauți și Cimpulung și din comunele Balcauți, Pojorita și Satu Mare. Pe de alta parte, astazi dimineața, in spitalele sucevene se aflau internate 147 de persoane…

- Intre ultimele doua raportari, patru suceveni au murit ca urmare a infecției cu COVID-19. Persoanele decedate erau din Moara, Cimpulung Moldovenesc, Dumbraveni și Vicovu de Jos. Pe de alta parte, astazi dimineața, in spitalele sucevene se aflau internate 169 de persoane diagnosticate cu COVID, din care…

- Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 59 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 81 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada de referința au decedat 8 persoane (doua din Radauți și cate unul din…

- In ultimele 24 de ore au decedat patru suceveni ca urmare a infecției cu Covid – 19. Ele provin din localitațile Suceava, Solca, Cacica și Broșteni. In total 2.101 suceveni au decedat de la inceputul pandemiei și pana in prezent. The post Patru persoane din Suceava, Solca, Cacica și Broșteni au murit…

- Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 36 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 26 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada au decedat 5 persoane, din Radauți, Vatra Dornei, Suceava,…

- Gemenii Igor și Grichka Bogdanoff, care au facut istorie in televiziunea din Franța, au murit la șase zile distanța unul de celalalt. Igor a murit luni, 3 decembrie, dupa ce Grichka pierduse luta cu Covid-19 la sfarșitul lunii decembrie, potrivit click.ro. Igor era in coma cand fratele sau a fost invins…

- Polonia a raportat miercuri 794 de decese noi asociate COVID-19, cel mai mare bilant zilnic din timpul celui de-al patrulea val al pandemiei, a anuntat ministrul adjunct al Sanatatii, potrivit caruia acest numar ar putea fi rezultatul unor raportari intarziate din cauza sarbatorilor de Craciun, informeaza…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost internate opt persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 12 persoane. In aceeași perioada au decedat doua persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19…