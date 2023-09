Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si una a fost grav ranita dupa ce autoturismul in care se aflau au fost lovit de un marfar, la intersectia sectiei 702 Faurei – Buzau cu drumul judetean DJ204 D, in localitatea Tintesti. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere a incendiului, o descarcerare si…

- Luni 11.09.2023, seara – aproximativ ora 19:00, accident feroviar la Țintești - Buzau, pe tronsonul trenului marfar magistrala Buzau - Galați, la intersecția cu Dj204D, accident feroviar. un autovehicul a fost lovit de tren, 3 persoane ar fi incarcerate Din primele date de la fața locului se pare ca…

- Astazi, in intervalul orar 17-20, polițiștii rutieri din Vrancea desfașoara o actiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 2 E85. Acțiunea este coordonata de catre Direcția Rutiera in județele Vrancea, Bacau, Buzau și Prahova și are drept scop impunerea unui climat de disciplina in…

- Trei tineri din județul Buzau au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, instrumentat de procurorii DIICOT din județul Vrancea. Buzoienii au varste cuprinse intre 29 și 30 de ani. Cei trei au ajuns in spatele gratiilor dupa ce, anterior, au fost organizate…

- Noua percheziții domiciliare și doua mandate de aducere au fost puse in executare, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit stiripesurse.ro, un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata…

- Pentru adaptarea capacitatii de transport la nivelul cererii de calatorie a publicului calator, incepand cu data de 26 iulie 2023, trenurile R 7586 Tecuci pl.13.25 – Marașești sos.13.54, R 7587 Marașești pl.12.35 – Tecuci sos.13.03 nu vor mai circula, iar trenul R 7402 Faurei pl.05.10 – Buzau sos.05.50…

- Diana Necula, absolventa a Colegiului National „B.P. Hasdeu‟, olimpica nationala la Biologie si admisa recent la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila‟ din Bucuresti, vinde rosii pe o taraba din Piata centrala a municipiului Buzau pentru a-si ajuta parintii, confruntandu-se uneori cu prejudecati…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT CALIFICAT La data de 14 iunie 2023, polițiștii din Poliția Municipiului Adjud au efectuat 22 de percheziții domiciliare, la adrese din comuna Ștefan Cel Mare, județul Bacau și din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, in cadrul unui dosar penal, in care se…